В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
Бизнес
- 07 мая, 2026
- 10:04
Через территорию Азербайджана в Армению отправлена очередная транзитная партия грузов из России.
Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", речь идет о двух вагонах алюминия и девяти вагонах зерна.
Груз был отправлен со станции Баладжары.
Следует отметить, что транзит алюминия в Армению через Азербайджан осуществляется впервые.
Напомним, что накануне из России в Армению транзитом через Азербайджан были отправлены 8 вагонов удобрений весом 543 тонны и 10 вагонов зерна весом 695 тонн.
Последние новости
11:55
Анар Багиров: Число участников экзамена в адвокаты стало рекордным с 2018 годаВнутренняя политика
11:54
Амруллаев: Образование - не только передача знаний, но и формирование мировоззрения учащихсяНаука и образование
11:53
Госбюджет Азербайджана за 4 месяца исполнен с профицитом в 3 млрд манатовФинансы
11:49
В поселке Сарай взорвался автомобиль, есть пострадавшийПроисшествия
11:45
Науседа: Литва готова разместить на своей территории большее число американских военныхДругие страны
11:44
Число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло почти на 4%Бизнес
11:36
Фото
Азербайджан и Монголия подписали соглашение о воздушном сообщенииИнфраструктура
11:30
В Азербайджане с начала года застрахованы 44,8 тыс. человекФинансы
11:30
Видео