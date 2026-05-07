Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ

    Бизнес
    • 07 мая, 2026
    • 10:04
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ

    Через территорию Азербайджана в Армению отправлена очередная транзитная партия грузов из России.

    Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", речь идет о двух вагонах алюминия и девяти вагонах зерна.

    Груз был отправлен со станции Баладжары.

    Следует отметить, что транзит алюминия в Армению через Азербайджан осуществляется впервые.

    Напомним, что накануне из России в Армению транзитом через Азербайджан были отправлены 8 вагонов удобрений весом 543 тонны и 10 вагонов зерна весом 695 тонн.

    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ
    Грузоперевозки через Азербайджан в Армению аллюминий зерно Россия
    Фото
    Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana alüminium və taxıl göndərilib
    Фото
    Aluminum, grain sent from Russia to Armenia via Azerbaijan

    Последние новости

    11:55

    Анар Багиров: Число участников экзамена в адвокаты стало рекордным с 2018 года

    Внутренняя политика
    11:54

    Амруллаев: Образование - не только передача знаний, но и формирование мировоззрения учащихся

    Наука и образование
    11:53

    Госбюджет Азербайджана за 4 месяца исполнен с профицитом в 3 млрд манатов

    Финансы
    11:49

    В поселке Сарай взорвался автомобиль, есть пострадавший

    Происшествия
    11:45

    Науседа: Литва готова разместить на своей территории большее число американских военных

    Другие страны
    11:44

    Число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло почти на 4%

    Бизнес
    11:36
    Фото

    Азербайджан и Монголия подписали соглашение о воздушном сообщении

    Инфраструктура
    11:30

    В Азербайджане с начала года застрахованы 44,8 тыс. человек

    Финансы
    11:30
    Видео

    В Балакене строят новую канатную дорогу

    Инфраструктура
    Лента новостей