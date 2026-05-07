В Армению через Азербайджан впервые отправили алюминий из РФ

Через территорию Азербайджана в Армению отправлена очередная транзитная партия грузов из России.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", речь идет о двух вагонах алюминия и девяти вагонах зерна.

Груз был отправлен со станции Баладжары.

Следует отметить, что транзит алюминия в Армению через Азербайджан осуществляется впервые.

Напомним, что накануне из России в Армению транзитом через Азербайджан были отправлены 8 вагонов удобрений весом 543 тонны и 10 вагонов зерна весом 695 тонн.