Bloomberg: ЕС намерен запустить программу противодействия США и РФ в Арктике

Евросоюз собирается в 2027 году начать реализацию программы наблюдения за Арктикой.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалась новая арктическая стратегия ЕС.

Документ, как ожидается, будет обнародован на следующей неделе.

Предполагается, что в рамках программы будут применяться спутниковые системы ЕС Copernicus и Galileo для выявления угроз на суше и на море. По утверждению Bloomberg, ЕС решил запустить программу наблюдения за Арктикой, чтобы "укрепить региональные связи и противодействовать растущим амбициям США и России".

В документе рост судоходства в регионе связывается с дополнительными рисками.

"Увеличение интенсивности арктического судоходства в суровой и недостаточно изученной среде существенно повышает риск катастрофических аварий, серьезного загрязнения морской среды и гибридного вмешательства", - говорится в программе.