Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
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    Bloomberg: ЕС намерен запустить программу противодействия США и РФ в Арктике

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 04:22
    Bloomberg: ЕС намерен запустить программу противодействия США и РФ в Арктике

    Евросоюз собирается в 2027 году начать реализацию программы наблюдения за Арктикой.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалась новая арктическая стратегия ЕС.

    Документ, как ожидается, будет обнародован на следующей неделе.

    Предполагается, что в рамках программы будут применяться спутниковые системы ЕС Copernicus и Galileo для выявления угроз на суше и на море. По утверждению Bloomberg, ЕС решил запустить программу наблюдения за Арктикой, чтобы "укрепить региональные связи и противодействовать растущим амбициям США и России".

    В документе рост судоходства в регионе связывается с дополнительными рисками.

    "Увеличение интенсивности арктического судоходства в суровой и недостаточно изученной среде существенно повышает риск катастрофических аварий, серьезного загрязнения морской среды и гибридного вмешательства", - говорится в программе.

    Инвестиции в военные объекты в Арктике Европейский союз (ЕС) Соединенные Штаты Америки (США) Российская Федерация (РФ)
    Aİ Arktikada ABŞ və Rusiyaya qarşı mübarizə üçün proqrama başlamaq niyyətindədir
    44 - Tezliklə
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