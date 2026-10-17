В Турции более 20 человек задержали по делу о незаконных азартных играх

В ходе операций, проведенных в провинции Шанлыурфа и Анталья, против организации незаконных азартных игр и отмыванию денег задержали 22 человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.

Согласно информации, решением суда 20 задержанных были арестованы, еще двоих передали под судебный надзор.

В ходе расследования было установлено, что общий операционный оборот по банковским счетам подозреваемых составил 2 миллиарда турецких лир (около 68,6 миллиона манатов).

Кроме того, были конфискованы шесть автомобилей и один объект недвижимости общей стоимостью приблизительно 7 миллионов лир (свыше 240 тыс. манатов), предположительно приобретенных преступным путем.

Правоохранители также наложили арест на банковские и криптовалютные счета, связанные с фигурантами дела.