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    В Турции более 20 человек задержали по делу о незаконных азартных играх

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 03:50
    В Турции более 20 человек задержали по делу о незаконных азартных играх

    В ходе операций, проведенных в провинции Шанлыурфа и Анталья, против организации незаконных азартных игр и отмыванию денег задержали 22 человека.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.

    Согласно информации, решением суда 20 задержанных были арестованы, еще двоих передали под судебный надзор.

    В ходе расследования было установлено, что общий операционный оборот по банковским счетам подозреваемых составил 2 миллиарда турецких лир (около 68,6 миллиона манатов).

    Кроме того, были конфискованы шесть автомобилей и один объект недвижимости общей стоимостью приблизительно 7 миллионов лир (свыше 240 тыс. манатов), предположительно приобретенных преступным путем.

    Правоохранители также наложили арест на банковские и криптовалютные счета, связанные с фигурантами дела.

    Азартные игры Турция
    Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarına qarşı əməliyyat zamanı 20 nəfər həbs olunub
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    44 - Tezliklə

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