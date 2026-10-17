Вице-премьер РФ назвал "напряженной" ситуацию с дефицитом бензина в стране
В регионе
- 17 октября, 2026
- 01:48
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке России сейчас составляет около 5%.
Как передает Report, об этом в кулуарах Российской энергетической недели заявил "Вестям" вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается автомобильных бензинов, здесь пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация <...>. Есть частичный дефицит на рынке – около 5%", - сказал Новак.
В качестве предпринимаемых для исправления ситуации мер он назвал увеличение объемов нефтепереработки, перенос ремонтов НПЗ на более поздние сроки и импорт бензина.
"Думаю, что ситуация и дальше будет улучшаться", - добавил вице-премьер.
Последние новости
04:38
"Коалиция желающих" отработает переброску в Украину около 1,5 тыс. военныхДругие страны
04:22
Bloomberg: ЕС намерен запустить программу противодействия США и РФ в АрктикеДругие страны
03:50
В Турции более 20 человек задержали по делу о незаконных азартных играхВ регионе
03:19
В Санкт-Петербурге пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьянВ регионе
02:46
CENTCOM: США за время блокады пресекли экспорт иранской нефти на $25 млрдДругие страны
02:09
В КНДР испытали новейшую торпеду с ИИ-технологиейДругие страны
01:48
Вице-премьер РФ назвал "напряженной" ситуацию с дефицитом бензина в странеВ регионе
01:24
Трамп подтвердил увольнение пресс-секретаря Белого домаДругие страны
01:16
В Турции десятки человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравлениеВ регионе