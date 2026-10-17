Вице-премьер РФ назвал "напряженной" ситуацию с дефицитом бензина в стране

Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке России сейчас составляет около 5%.

Как передает Report, об этом в кулуарах Российской энергетической недели заявил "Вестям" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается автомобильных бензинов, здесь пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация <...>. Есть частичный дефицит на рынке – около 5%", - сказал Новак.

В качестве предпринимаемых для исправления ситуации мер он назвал увеличение объемов нефтепереработки, перенос ремонтов НПЗ на более поздние сроки и импорт бензина.

"Думаю, что ситуация и дальше будет улучшаться", - добавил вице-премьер.