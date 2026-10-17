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    Вице-премьер РФ назвал "напряженной" ситуацию с дефицитом бензина в стране

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 01:48
    Вице-премьер РФ назвал напряженной ситуацию с дефицитом бензина в стране

    Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке России сейчас составляет около 5%.

    Как передает Report, об этом в кулуарах Российской энергетической недели заявил "Вестям" вице-премьер РФ Александр Новак.

    "Что касается автомобильных бензинов, здесь пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация <...>. Есть частичный дефицит на рынке – около 5%", - сказал Новак.

    В качестве предпринимаемых для исправления ситуации мер он назвал увеличение объемов нефтепереработки, перенос ремонтов НПЗ на более поздние сроки и импорт бензина.

    "Думаю, что ситуация и дальше будет улучшаться", - добавил вице-премьер.

    Александр Новак Дефицит топлива Российская Федерация (РФ)
    Rusiya Baş nazirinin müavini ölkədə benzin qıtlığı ilə bağlı vəziyyəti gərgin adlandırıb
    44 - Tezliklə
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