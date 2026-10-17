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    Rusiya Baş nazirinin müavini ölkədə benzin qıtlığı ilə bağlı vəziyyəti gərgin adlandırıb

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 02:18
    Rusiya Baş nazirinin müavini ölkədə benzin qıtlığı ilə bağlı vəziyyəti gərgin adlandırıb

    Rusiyanın daxili bazarında avtomobil benzininin çatışmazlığı hazırda təxminən 5 %-dir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Baş nazirin müavini Aleksandr Novak "Vesti"yə Rusiya enerji həftəsi çərçivəsində bildirib.

    "Avtomobil benzininə gəldikdə, daxili bazar hazırda olduqca gərgin olaraq qalır. Bazarda qismən çatışmazlıq var - təxminən 5 %", - Novak deyib.

    O, vəziyyəti həll etmək üçün görülən tədbirlər kimi neft emalı həcmlərinin artırılmasını, neft emalı zavodlarının təmirinin təxirə salınmasını və benzin idxalını göstərib.

    "Düşünürəm ki, vəziyyət yaxşılaşmağa davam edəcək", - Baş nazirin müavini deyib.

    Aleksandr Novak Qıtlıq Benzin
    Вице-премьер РФ назвал "напряженной" ситуацию с дефицитом бензина в стране
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