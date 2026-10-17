CENTCOM: США за время блокады пресекли экспорт иранской нефти на $25 млрд

Американские вооруженные силы в рамках проводимой в настоящее время морской блокады не дали возможность Ирану экспортировать сырую нефть на сумму $25 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, его видеообращение размещено в Х-аккаунте CENTCOM.

"На данный момент мы не позволили Ирану экспортировать сырую нефть на сумму как минимум $25 млрд, а также оказали поддержку межведомственным усилиям США по заморозке криптовалютных активов на сумму около $350 млн", - заявил он.

По словам адмирала, это еще больше "ограничило возможности Тегерана по финансированию вооруженных группировок" и восстановлению запасов оружия и военной инфраструктуры, уничтоженных в ходе американской военной кампании.

Глава CENTCOM подчеркнул, что американские военные в тесном взаимодействии с другими государственными ведомствами нанесли серьезный удар по Тегерану в трех ключевых сферах, таких как экспорт нефти, цифровые финансовые операции и выплаты силовым структурам.

"В противном случае эти средства были бы направлены на финансирование подконтрольных Ирану ополчений и преступных сетей, а также на организацию атак против американских сил и региональных союзников США", - утверждал военачальник.