CENTCOM: США за время блокады пресекли экспорт иранской нефти на $25 млрд
- 17 октября, 2026
- 02:46
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Американские вооруженные силы в рамках проводимой в настоящее время морской блокады не дали возможность Ирану экспортировать сырую нефть на сумму $25 млрд.
Как передает Report, об этом сообщил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, его видеообращение размещено в Х-аккаунте CENTCOM.
"На данный момент мы не позволили Ирану экспортировать сырую нефть на сумму как минимум $25 млрд, а также оказали поддержку межведомственным усилиям США по заморозке криптовалютных активов на сумму около $350 млн", - заявил он.
По словам адмирала, это еще больше "ограничило возможности Тегерана по финансированию вооруженных группировок" и восстановлению запасов оружия и военной инфраструктуры, уничтоженных в ходе американской военной кампании.
Глава CENTCOM подчеркнул, что американские военные в тесном взаимодействии с другими государственными ведомствами нанесли серьезный удар по Тегерану в трех ключевых сферах, таких как экспорт нефти, цифровые финансовые операции и выплаты силовым структурам.
"В противном случае эти средства были бы направлены на финансирование подконтрольных Ирану ополчений и преступных сетей, а также на организацию атак против американских сил и региональных союзников США", - утверждал военачальник.