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    CENTCOM: США за время блокады пресекли экспорт иранской нефти на $25 млрд

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 02:46
    CENTCOM: США за время блокады пресекли экспорт иранской нефти на $25 млрд

    Американские вооруженные силы в рамках проводимой в настоящее время морской блокады не дали возможность Ирану экспортировать сырую нефть на сумму $25 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, его видеообращение размещено в Х-аккаунте CENTCOM.

    "На данный момент мы не позволили Ирану экспортировать сырую нефть на сумму как минимум $25 млрд, а также оказали поддержку межведомственным усилиям США по заморозке криптовалютных активов на сумму около $350 млн", - заявил он.

    По словам адмирала, это еще больше "ограничило возможности Тегерана по финансированию вооруженных группировок" и восстановлению запасов оружия и военной инфраструктуры, уничтоженных в ходе американской военной кампании.

    Глава CENTCOM подчеркнул, что американские военные в тесном взаимодействии с другими государственными ведомствами нанесли серьезный удар по Тегерану в трех ключевых сферах, таких как экспорт нефти, цифровые финансовые операции и выплаты силовым структурам.

    "В противном случае эти средства были бы направлены на финансирование подконтрольных Ирану ополчений и преступных сетей, а также на организацию атак против американских сил и региональных союзников США", - утверждал военачальник.

    Брэд Купер Морская блокада Эскалация на Ближнем Востоке
    CENCOM: ABŞ blokada dövründə İranın 25 milyard dollarlıq neft ixracını bloklayıb
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