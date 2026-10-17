"Коалиция желающих" отработает переброску в Украину около 1,5 тыс. военных

По меньшей мере 1,5 тыс. военнослужащих Великобритании, Польши, Франции и Германии примут участие в первых учениях "коалиции желающих" в ноябре.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, маневры, которые пройдут на территории Польши, будут репетицией развертывания в Украине войск и материально-технических средств после прекращения огня.

"Коалиция желающих" - неформальное объединение более чем 30 государств, главным образом европейских, для оказания помощи Украине. Она была создана весной 2025 года. В рамках коалиции, возглавляемой Великобританией и Францией, разрабатываются гарантии безопасности Украины, в том числе отправка воинских контингентов после завершения конфликта.