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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    "Коалиция желающих" отработает переброску в Украину около 1,5 тыс. военных

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 04:38
    Коалиция желающих отработает переброску в Украину около 1,5 тыс. военных

    По меньшей мере 1,5 тыс. военнослужащих Великобритании, Польши, Франции и Германии примут участие в первых учениях "коалиции желающих" в ноябре.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

    Согласно информации, маневры, которые пройдут на территории Польши, будут репетицией развертывания в Украине войск и материально-технических средств после прекращения огня.

    "Коалиция желающих" - неформальное объединение более чем 30 государств, главным образом европейских, для оказания помощи Украине. Она была создана весной 2025 года. В рамках коалиции, возглавляемой Великобританией и Францией, разрабатываются гарантии безопасности Украины, в том числе отправка воинских контингентов после завершения конфликта.

    Военные учения Коалиция желающих Великобритания Франция Федеративная Республика Германия (ФРГ) Польша Украина
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