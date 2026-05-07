Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 75 % azaldır
Biznes
- 07 may, 2026
- 09:57
"AAC" MMC nizamnamə kapitalını 30 milyon manat, yaxud 75 % azaldaraq 40 milyon manatdan 10 milyon manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, "AAC" 2008-ci ildə yaradılıb, ağıllı beton bloklar və əhəng istehsal edir.
