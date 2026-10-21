İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Əraqçi: İran diplomatiyaya daha bir şans verməyə hazırdır

    Region
    • 21 oktyabr, 2026
    • 21:40
    Əraqçi: İran diplomatiyaya daha bir şans verməyə hazırdır

    İran ABŞ ilə danışıqlara, diplomatiyaya daha bir şans verməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin "Financial Times"da (FT) yayılan məqaləsində qeyd olunub.

    "İran diplomatiyaya daha bir şans verməyə hazırdır, əgər biz ABŞ-nin etimad yaratmaq və ədalətli həllə nail olmaq üçün səmimi istəyinin güclü sübutlarını görsək", - o yazıb.

    Əraqçi bildirib ki, ABŞ diplomatiya əvəzinə müharibəni seçərsə, bu, daha da böyük strateji uğursuzluqla nəticələnəcək.

    Abbas Əraqçi ABŞ-İran danışıqları
    Иран заявил о готовности дать дипломатии с США еще один шанс
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    23:21
    Fransada kütləvi iğtişaşlardan sonra silaha tələbat artıb
    Digər ölkələr
    23:09
    Azərbaycanla Macarıstan arasında hüquq sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    22:55
    ABŞ İranla əlaqələrə görə hüquq şirkətinə sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    22:54
    Foto
    Aİ rəsmiləri "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyinin üzvləri ilə görüşüblər
    Xarici siyasət
    22:49
    Çin Yaxın Şərq və Afrikada gərginliyin azaldılmasına kömək etmək niyyətindədir
    Digər ölkələr
    22:42
    "LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda Danimarka komandasına uduzub
    Komanda
    22:37
    Slovakiyada kiberhücum təhlükələri səbəbindən bir neçə dövlət saytı müvəqqəti deaktiv edilib
    Digər ölkələr
    22:30
    Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində ictimai etimadın qorunması niyə vacibdir?
    Analitika
    22:22
    Foto
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Əbədi şəhər" kompleksi ilə tanış olub
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti