Əraqçi: İran diplomatiyaya daha bir şans verməyə hazırdır
- 21 oktyabr, 2026
- 21:40
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İran ABŞ ilə danışıqlara, diplomatiyaya daha bir şans verməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin "Financial Times"da (FT) yayılan məqaləsində qeyd olunub.
"İran diplomatiyaya daha bir şans verməyə hazırdır, əgər biz ABŞ-nin etimad yaratmaq və ədalətli həllə nail olmaq üçün səmimi istəyinin güclü sübutlarını görsək", - o yazıb.
Əraqçi bildirib ki, ABŞ diplomatiya əvəzinə müharibəni seçərsə, bu, daha da böyük strateji uğursuzluqla nəticələnəcək.
Iran is prepared to give diplomacy another chance if we see strong evidence of a sincere desire by US to build trust & reach a just solution. But if US chooses war over diplomacy, it'll certainly result in an even greater strategic failure. My FT op-ed: https://t.co/T4sUq4WGwt— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 21, 2026