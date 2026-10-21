Иран заявил о готовности дать дипломатии с США еще один шанс

Иран готов возобновить дипломатические усилия по урегулированию разногласий с США при условии, что Вашингтон продемонстрирует искреннее стремление к достижению справедливого соглашения.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в статье для Financial Times (FT).

"Иран готов дать дипломатии еще один шанс, если мы увидим убедительные доказательства искреннего желания США укрепить доверие и добиться справедливого решения", - отметил глава иранского МИД.

Арагчи также предупредил, что отказ Вашингтона от дипломатического пути в пользу военных действий приведет к еще более серьезному стратегическому провалу.