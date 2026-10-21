Иран заявил о готовности дать дипломатии с США еще один шанс
В регионе
- 21 октября, 2026
- 21:41
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Иран готов возобновить дипломатические усилия по урегулированию разногласий с США при условии, что Вашингтон продемонстрирует искреннее стремление к достижению справедливого соглашения.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в статье для Financial Times (FT).
"Иран готов дать дипломатии еще один шанс, если мы увидим убедительные доказательства искреннего желания США укрепить доверие и добиться справедливого решения", - отметил глава иранского МИД.
Арагчи также предупредил, что отказ Вашингтона от дипломатического пути в пользу военных действий приведет к еще более серьезному стратегическому провалу.
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