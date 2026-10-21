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    Иран заявил о готовности дать дипломатии с США еще один шанс

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 21:41
    Иран заявил о готовности дать дипломатии с США еще один шанс

    Иран готов возобновить дипломатические усилия по урегулированию разногласий с США при условии, что Вашингтон продемонстрирует искреннее стремление к достижению справедливого соглашения.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в статье для Financial Times (FT).

    "Иран готов дать дипломатии еще один шанс, если мы увидим убедительные доказательства искреннего желания США укрепить доверие и добиться справедливого решения", - отметил глава иранского МИД.

    Арагчи также предупредил, что отказ Вашингтона от дипломатического пути в пользу военных действий приведет к еще более серьезному стратегическому провалу.

    Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Əraqçi: İran diplomatiyaya daha bir şans verməyə hazırdır
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