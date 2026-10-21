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    BMT Ukrayna üzrə üçtərəfli danışıqlar planlarını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 21:32
    BMT Ukrayna üzrə üçtərəfli danışıqlar planlarını dəstəkləyib

    BMT noyabr ayında Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasına dair Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların keçirilməsi planlarını alqışlayır və sülh prosesinə yardım etməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Düjarrik jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Biz həmişə bu müharibənin dayandırılmasına yönəlmiş dialoq üçün yeni imkanları alqışlayırıq. Həmişə beynəlxalq hüquqa, Ukraynanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə əsaslanan, müharibənin dayandırılması üzrə istənilən səyləri dəstəkləməyə hazırıq", - Düjarrik bildirib.

    Stefan Düjarrik Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Ukrayna-Rusiya sülh prosesi Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    ООН поддержала планы трехсторонних переговоров по Украине
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