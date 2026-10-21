ООН поддержала планы трехсторонних переговоров по Украине
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 21:27
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ООН приветствует планы проведения в ноябре трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта и выражает готовность содействовать мирному процессу.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы всегда приветствуем новые возможности для диалога, направленного на прекращение этой войны. Мы всегда готовы поддержать любые усилия по прекращению войны, основанные на международном праве, суверенитете и территориальной целостности Украины", - сказал Дюжаррик.
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