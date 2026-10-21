İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "Barselona" Dani Olmonun zədəsinin ciddi olduğunu açıqlayıb

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 20:33
    Barselona Dani Olmonun zədəsinin ciddi olduğunu açıqlayıb

    İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Dani Olmo ciddi zədə səbəbindən təxminən bir ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Tibbi müayinə zamanı futbolçunun UEFA Çempionlar Liqasının PSJ ilə oyununda (2:4) rəqiblə toqquşma nəticəsində sol budundan zədə aldığı müəyyənləşib.

    Qeyd edək ki, Olmo cari mövsümdə "Barselona"nın heyətində 12 matçda meydana çıxıb, 1 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Dani Olmo Barselona FK
    44 filmi
    44 filmi

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