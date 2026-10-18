В Германии политик случайно отказался от депутатского мандата

Член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) 66-летний Андреас Блюм случайно отказался от места в городском совете Клоппенбурга в Нижней Саксонии, допустив ошибку при заполнении документа.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

Блюм неправильно заполнил официальный бланк, поставив галочку рядом с пунктом об отказе от депутатского мандата, после чего отправил документ по почте муниципальному руководителю выборов.

Администрация Клоппенбурга подтвердила Nordwest-Zeitung, что политик "в поданном в установленный срок письменном заявлении отказался от своего мандата". Отозвать это решение нельзя. Если бы Блюм не заполнил и не отправил бланк, его избрание считалось бы принятым.

На выборах он получил 540 голосов и был избран в городской совет напрямую. По словам политика, он рассчитывал приступить к работе в новом составе.

"Я очень хотел попасть в городской совет. <...> До вторника мне не было ясно, что я не войду в следующий состав городского совета. <...> Мне стало по-настоящему плохо, когда я об этом узнал", - рассказал Блюм. Свою ошибку он объяснить не смог и добавил: "Я ужасно злюсь".