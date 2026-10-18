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    В Германии политик случайно отказался от депутатского мандата

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 21:43
    В Германии политик случайно отказался от депутатского мандата

    Член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) 66-летний Андреас Блюм случайно отказался от места в городском совете Клоппенбурга в Нижней Саксонии, допустив ошибку при заполнении документа.

    Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

    Блюм неправильно заполнил официальный бланк, поставив галочку рядом с пунктом об отказе от депутатского мандата, после чего отправил документ по почте муниципальному руководителю выборов.

    Администрация Клоппенбурга подтвердила Nordwest-Zeitung, что политик "в поданном в установленный срок письменном заявлении отказался от своего мандата". Отозвать это решение нельзя. Если бы Блюм не заполнил и не отправил бланк, его избрание считалось бы принятым.

    На выборах он получил 540 голосов и был избран в городской совет напрямую. По словам политика, он рассчитывал приступить к работе в новом составе.

    "Я очень хотел попасть в городской совет. <...> До вторника мне не было ясно, что я не войду в следующий состав городского совета. <...> Мне стало по-настоящему плохо, когда я об этом узнал", - рассказал Блюм. Свою ошибку он объяснить не смог и добавил: "Я ужасно злюсь".

    Местные выборы Партия Альтернатива для Германии (АдГ) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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