США пригрозили Европе "сокрушительным" ответом на ограничения Starlink

Посол США в ЕС Эндрю Паздер предупредил о тяжелых последствиях для европейских компаний, если Брюссель реализует планы по ограничению доступа американских компаний, таких как SpaceX, к европейскому рынку.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Financial Times.

На вопрос о том, следует ли европейским предприятиям опасаться ответных мер, Паздер заявил, что "это может произойти, и это будет иметь сокрушительные последствия для этих компаний", учитывая размер американского рынка.

По мнению посла, у США есть все необходимое, чтобы выиграть эту гонку, "но было бы намного проще, если бы мы сотрудничали с Европой, а не воевали с ней".

Предупреждение прозвучало на фоне планов Еврокомиссии изменить правила распределения частот для спутниковой связи напрямую со смартфонами. Предложение предусматривает выделение части диапазона 2 ГГц для государственных услуг, а остальной части - для коммерческих. При этом доступ к коммерческому спектру будет регулироваться таким образом, чтобы предоставить преимущество европейским операторам, что может ограничить возможности американских и китайских компаний, включая SpaceX, управляющую сетью Starlink.