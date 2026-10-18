Азербайджанские гимнасты стали победителями серий Кубка мира
Индивидуальные
- 18 октября, 2026
- 21:11
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Члены сборной Азербайджана по батутной гимнастике стали победителями серий Кубка мира в Германии.
Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
Магсуд Махсудов и Сельджан Махсудова благодаря стабильным результатам в течение сезона стали победителями серии Кубка мира в смешанной синхронной программе, а Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов - в мужской синхронной программе.
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