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    Азербайджанские гимнасты стали победителями серий Кубка мира

    Индивидуальные
    • 18 октября, 2026
    • 21:11
    Азербайджанские гимнасты стали победителями серий Кубка мира

    Члены сборной Азербайджана по батутной гимнастике стали победителями серий Кубка мира в Германии.

    Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

    Магсуд Махсудов и Сельджан Махсудова благодаря стабильным результатам в течение сезона стали победителями серии Кубка мира в смешанной синхронной программе, а Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов - в мужской синхронной программе.

    Федерация гимнастики Азербайджана Кубок мира по батутной гимнастике
    Azərbaycan gimnastları Dünya Kuboku seriyalarının qalibi olublar
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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