Азербайджанские гимнасты стали победителями серий Кубка мира

Члены сборной Азербайджана по батутной гимнастике стали победителями серий Кубка мира в Германии.

Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Магсуд Махсудов и Сельджан Махсудова благодаря стабильным результатам в течение сезона стали победителями серии Кубка мира в смешанной синхронной программе, а Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов - в мужской синхронной программе.