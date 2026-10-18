Azərbaycan gimnastları Dünya Kuboku seriyalarının qalibi olublar
Fərdi
- 18 oktyabr, 2026
- 20:44
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Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan millisinin üzvləri Almaniyada Dünya Kuboku seriyalarının qalibi olublar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Maqsud Mahsudov və Selcan Mahsudova mövsüm ərzində nümayiş etdirdikləri sabit nəticələrlə qarışıq sinxron proqramda, Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov kişi sinxron proqramında Dünya Kuboku seriyalarının qalibi adını qazanıblar.
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