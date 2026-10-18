İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan gimnastları Dünya Kuboku seriyalarının qalibi olublar

    Fərdi
    • 18 oktyabr, 2026
    • 20:44
    Azərbaycan gimnastları Dünya Kuboku seriyalarının qalibi olublar

    Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan millisinin üzvləri Almaniyada Dünya Kuboku seriyalarının qalibi olublar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

    Maqsud Mahsudov və Selcan Mahsudova mövsüm ərzində nümayiş etdirdikləri sabit nəticələrlə qarışıq sinxron proqramda, Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov kişi sinxron proqramında Dünya Kuboku seriyalarının qalibi adını qazanıblar.

    Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan millisi Dünya Kuboku Azərbaycan Gimnastika Federasiyası Qalib
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:14
    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Sumqayıt"ı məğlub edib
    Komanda
    21:08
    Foto
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirini 14 medalla başa vurublar
    Fərdi
    21:04
    Kris Rayt Moskva ilə müqaviləni Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin "innovativ" həlli adlandırıb
    Digər ölkələr
    20:44
    Azərbaycan gimnastları Dünya Kuboku seriyalarının qalibi olublar
    Fərdi
    20:26
    Foto
    Premyer Liqa: "Kəpəz" doğma meydanda "Zirə" ilə heç-heçə edib
    Futbol
    20:16
    Foto
    Video
    Naxçıvanda zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
    Hadisə
    20:08
    Video
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
    Hərbi
    20:00
    Foto
    Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsi Romada fotofaktlarla nümayiş etdirilib
    Xarici siyasət
    19:51
    Foto
    Azərbaycan Ordusunda Müstəqilliyin Bərpası Günü qeyd olunub
    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti