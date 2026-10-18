Азербайджанские дзюдоисты завоевали 14 медалей на турнире Aktau Asian Open 2026

Члены сборной Азербайджана по дзюдо завоевали 14 медалей (1 - 5 - 8) на международном турнире Aktau Asian Open 2026, который прошел в Казахстане.

Как сообщает Report, во второй день соревнований азербайджанские дзюдоисты взяли 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые награды.

Судаба Агаева (70 кг), одолев всех соперниц, завоевала золотую медаль. Мадина Каисинова (+78 кг) стала серебряной призеркой.

Джанполад Алиев, Эльмар Гасымов (оба - 100 кг), Субхан Ахундов (+100 кг) и Алина Кугаева (-70 кг) стали обладателями бронзовых медалей.

Напомним, что в первый день соревнований Назир Талыбов (66 кг), Кямран Сулейманов (73 кг), Фарида Мирзоева (52 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг) взяли серебряные, а Рашад Елкиев (66 кг), Нариман Мирзоев, Руфат Шовлатов (оба - 73 кг) и Гюльнара Байрамова (57 кг) - бронзовые медали.