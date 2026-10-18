Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 14 медалей на турнире Aktau Asian Open 2026

    Индивидуальные
    • 18 октября, 2026
    • 22:09
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 14 медалей на турнире Aktau Asian Open 2026

    Члены сборной Азербайджана по дзюдо завоевали 14 медалей (1 - 5 - 8) на международном турнире Aktau Asian Open 2026, который прошел в Казахстане.

    Как сообщает Report, во второй день соревнований азербайджанские дзюдоисты взяли 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые награды.

    Судаба Агаева (70 кг), одолев всех соперниц, завоевала золотую медаль. Мадина Каисинова (+78 кг) стала серебряной призеркой.

    Джанполад Алиев, Эльмар Гасымов (оба - 100 кг), Субхан Ахундов (+100 кг) и Алина Кугаева (-70 кг) стали обладателями бронзовых медалей.

    Напомним, что в первый день соревнований Назир Талыбов (66 кг), Кямран Сулейманов (73 кг), Фарида Мирзоева (52 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг) взяли серебряные, а Рашад Елкиев (66 кг), Нариман Мирзоев, Руфат Шовлатов (оба - 73 кг) и Гюльнара Байрамова (57 кг) - бронзовые медали.

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 14 медалей на турнире Aktau Asian Open 2026
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 14 медалей на турнире Aktau Asian Open 2026
    Сборная Азербайджана по дзюдо Международный турнир
    Фото
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirini 14 medalla başa vurublar
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    22:28
    Иран намерен в 2027 году испытать истребитель собственного производства
    В регионе
    22:09
    Фото
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 14 медалей на турнире Aktau Asian Open 2026
    Индивидуальные
    21:56
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю
    Внутренняя политика
    21:43
    В Германии политик случайно отказался от депутатского мандата
    Другие страны
    21:29
    США пригрозили Европе "сокрушительным" ответом на ограничения Starlink
    Другие страны
    21:11
    Азербайджанские гимнасты стали победителями серий Кубка мира
    Индивидуальные
    20:56
    SPA: При падении снаряда на юге Саудовской Аравии пострадали шесть человек
    Другие страны
    20:42
    Фото
    Премьер-лига Азербайджана: "Кяпяз" дома сыграл вничью с "Зиря"
    Футбол
    20:31
    Фото
    Видео
    В массовом ДТП в Нахчыване пострадали пять человек
    Происшествия
    Лента новостей