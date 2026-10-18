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    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirini 14 medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 18 oktyabr, 2026
    • 21:08
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirini 14 medalla başa vurublar

    Azərbaycan cüdoçuları Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən Asiya Açıq Turnirini 1 qızıl, 5 gümüş və 8 bürünc olmaqla ümumilikdə 14 medalla tamamlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə Azərbaycan cüdoçuları 1 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc medal qazanıblar.

    Südabə Ağayeva (70 kq) bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medala sahib olub. Madina Kaisinova (+78 kq) turniri gümüş mükafatla başa vurub.

    Canpolad Əliyev, Elmar Qasımov (hər ikisi 100 kq), Sübhan Axundov (+100 kq) və Alina Kuqayeva (-70 kq) isə bürünc medala yiyələniblər.

    Xatırladaq ki, yarışın ilk günündə Nazir Talıbov (66 kq), Kamran Süleymanov (73 kq), Fəridə Mirzəyeva (52 kq) və Ülviyyə Bayramova (57 kq) gümüş, Rəşad Yelkiyev (66 kq), Nəriman Mirzəyev, Rüfət Şövlətov (hər ikisi 73 kq) və Gülnarə Bayramova (57 kq) isə bürünc medal əldə ediblər.

    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirini 14 medalla başa vurublar
    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turnirini 14 medalla başa vurublar

    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Açıq Turniri Gümüş medal
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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