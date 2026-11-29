Qəbələnin bir sıra ərazilərində qaz kəsilib
Energetika
- 29 noyabr, 2026
- 21:12
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Qəbələ rayonunun iki küçəsində qaz kəsilib.
Bu barədə "Report"a Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsindən bildirilib.
Qeyd olunur ki, müvafiq dövlət qurumu tərəfindən aparılan qazıntı işləri zamanı qaz xəttinin zədələnməsi ilə əlaqədar saat 17:30-dan etibarən işlər başa çatanadək Nəsimi və Z. Əliyeva küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.
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