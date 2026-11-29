Ağ Ev qabaqcıl çiplərə ixrac məhdudiyyətlərini sərtləşdirməyi təklif edib
- 29 noyabr, 2026
- 20:59
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Əgər ən qabaqcıl çiplərin bəzilərinin Çinə çatdığı təsdiqlənsə, ABŞ yüksək performanslı yarımkeçiricilərə ixrac məhdudiyyətlərini sərtləşdirə bilər.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə CNN-ə Ağ Evin Milli İqtisadi Şurasının direktoru Kevin Hassett bildirib.
Daha əvvəl ABŞ-nin Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Cey Kleyton Çinin "Nvidia" şirkətinin çiplərini əldə edə biləcəyini etiraf edib.
"Ən yaxşı, qabaqcıl çiplərə gəldikdə, əgər onlardan bəziləri birbaşa və ya dolayı yolla məlumat mərkəzləri vasitəsilə səhv əllərə düşübsə, bu məlumat təsdiqlənərsə, məsələ mütləq nəzarəti sərtləşdirməklə həll edilməlidir", - Hassett "Nvidia" şirkətinin baş direktoru Jensen Huanq ətrafındakı qalmaqala münasibət bildirərkən deyib.
Jensen Huanqın "Nvidia" şirkətinin baş direktoru vəzifəsindən istefası şirkətin 12 noyabrda "Megaspeed" şirkətinin keçmiş rəhbəri Elis Huanqla yaxın münasibətləri ətrafındakı qalmaqal səbəbindən istefasını elan etməsindən cəmi 11 gün sonra davam etdi. Onun şirkəti ABŞ Ədliyyə Nazirliyi və Ticarət Nazirliyi tərəfindən mümkün ixrac pozuntularına görə araşdırılır, Huanqın özü xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Çinin kəşfiyyat agenti hesab olunur.