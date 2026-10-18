SPA: При падении снаряда на юге Саудовской Аравии пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в Саудовской Аравии в результате падения выпущенного йеменскими хуситами снаряда в жилом районе города Наджран на юге королевства.

Как передает Report, об этом сообщило Saudi Press Agency (SPA) со ссылкой на официального представителя Управления гражданской обороны.

"В результате падения вражеского снаряда, выпущенного террористической группировкой хуситов по жилому району, пострадали шесть человек, нанесен материальный ущерб трем домам и трем автомобилям", - говорится в сообщении.

Собеседник агентства подчеркнул, что попытки поразить гражданские объекты представляют собой грубое нарушение международного гуманитарного права.