Глава МИД Германии предложил реформировать ЕС по шести направлениям

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил с инициативой реформирования Европейского союза, представив план из шести пунктов, направленный на повышение эффективности работы объединения.

Как передает Report со ссылкой на агентство Rueters, об этом глава германского внешнеполитического ведомства заявил в Берлине на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра.

По словам Вадефуля, Евросоюз нуждается в более гибких механизмах принятия решений, особенно в вопросах внешней политики и безопасности. Одним из ключевых предложений стало более активное применение формата "усиленного сотрудничества", при котором группа стран ЕС сможет продвигать отдельные инициативы в тех сферах, где достижение согласия всех 27 государств в ближайшей перспективе затруднительно.

Глава МИД ФРГ также выступил за переход от принципа единогласия во внешнеполитических вопросах к голосованию квалифицированным большинством. По его мнению, это позволит избежать ситуаций, когда решения всего Евросоюза блокируются отдельными странами.

В числе предложений Вадефуля также указано ускорение процесса расширения ЕС, включая возможность поэтапного вступления новых государств-членов. Ранее поддержку такой инициативе выражал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Министр отметил, что цель предлагаемых реформ заключается в том, чтобы сделать Европейский союз более дееспособным и способным своевременно реагировать на современные вызовы.

"Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы", - подчеркнул Вадефуль.