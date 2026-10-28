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    У побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 07:45
    У побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

    У побережья островного государства Вануату в юго-западной части Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

    Как передает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 201 км к северо-западу от города Порт-Олри.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Землетрясение Вануату
    Vanuatu sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib
    MiniBoss
    44 filmi

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