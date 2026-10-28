У побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

У побережья островного государства Вануату в юго-западной части Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

Как передает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 201 км к северо-западу от города Порт-Олри.

Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.