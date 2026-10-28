У побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны
- 28 октября, 2026
- 07:45
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У побережья островного государства Вануату в юго-западной части Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.
Как передает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 201 км к северо-западу от города Порт-Олри.
Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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