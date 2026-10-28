Vanuatu sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2026
- 07:49
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Sakit okeanın cənub-qərbində yerləşən Vanuatu ada dövlətinin sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin episentri Port-Olri şəhərindən 201 kilometr şimal-qərbdə yerləşib.
Yeraltı təkanların ocağı 35 kilometr dərinlikdə olub.
Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.
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