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    Vanuatu sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 07:49
    Vanuatu sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Sakit okeanın cənub-qərbində yerləşən Vanuatu ada dövlətinin sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin episentri Port-Olri şəhərindən 201 kilometr şimal-qərbdə yerləşib.

    Yeraltı təkanların ocağı 35 kilometr dərinlikdə olub.

    Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Zəlzələ Sunami təhlükəsi
    У побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
    MiniBoss
    MiniBoss

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