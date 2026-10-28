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    Ким Чен Ын потребовал обеспечить полную боеготовность армии КНДР

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 06:05
    Ким Чен Ын потребовал обеспечить полную боеготовность армии КНДР

    Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал командиров рот Корейской народной армии (КНА) обеспечить полную готовность своих подразделений к войне посредством непрерывных и интенсивных тренировок.

    Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом он заявил на встрече с участниками III совещания командиров рот КНА.

    "Первоочередная революционная задача командиров рот - обеспечить полную боевую готовность подразделений, а главным способом ее выполнения являются непрерывные и интенсивные тренировки", - подчеркнул Ким Чен Ын.

    По его словам, командиры должны формировать подразделения, отличающиеся высокой боеспособностью, твердыми революционными убеждениями и патриотическим духом.

    Лидер КНДР отметил, что результаты этой работы станут главным показателем профессиональных и организаторских способностей командиров.

    Ким Чен Ын Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
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