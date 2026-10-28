Ким Чен Ын потребовал обеспечить полную боеготовность армии КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал командиров рот Корейской народной армии (КНА) обеспечить полную готовность своих подразделений к войне посредством непрерывных и интенсивных тренировок.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом он заявил на встрече с участниками III совещания командиров рот КНА.

"Первоочередная революционная задача командиров рот - обеспечить полную боевую готовность подразделений, а главным способом ее выполнения являются непрерывные и интенсивные тренировки", - подчеркнул Ким Чен Ын.

По его словам, командиры должны формировать подразделения, отличающиеся высокой боеспособностью, твердыми революционными убеждениями и патриотическим духом.

Лидер КНДР отметил, что результаты этой работы станут главным показателем профессиональных и организаторских способностей командиров.