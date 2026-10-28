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    Тренер сборной Азербайджана: На ЧМ по борьбе мы могли завоевать больше медалей

    Индивидуальные
    • 28 октября, 2026
    • 06:31
    Тренер сборной Азербайджана: На ЧМ по борьбе мы могли завоевать больше медалей

    Последний чемпионат мира по борьбе, прошедший в Астане (Казахстан), отличался высокой конкуренцией.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Нураддин Раджабов журналистам в аэропорту по возвращении в Баку.

    По его словам, несмотря на сильных соперников, азербайджанским борцам удалось завоевать две золотые медали.

    Тренер отметил, что результаты чемпионата мира вселяют оптимизм в преддверии подготовки спортсменов к Олимпийским играм в Афинах.

    "Наши спортсмены на таких соревнованиях понимают, на что способны. Они продемонстрировали борьбу очень высокого уровня. Конечно, были и ошибки, но нет необходимости перечислять каждую из них. Мы могли выступить еще лучше и завоевать больше медалей. Главной нашей ошибкой стала поспешность", - сказал Раджабов.

    Он подчеркнул, что второе место сборной Азербайджана по греко-римской борьбе в командном зачете чемпионата мира является обнадеживающим результатом.

    Тренер также отметил, что команда имеет возможность регулярно проводить учебно-тренировочные сборы.

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