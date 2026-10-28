Тренер сборной Азербайджана: На ЧМ по борьбе мы могли завоевать больше медалей

Последний чемпионат мира по борьбе, прошедший в Астане (Казахстан), отличался высокой конкуренцией.

Как сообщает Report, об этом заявил старший тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Нураддин Раджабов журналистам в аэропорту по возвращении в Баку.

По его словам, несмотря на сильных соперников, азербайджанским борцам удалось завоевать две золотые медали.

Тренер отметил, что результаты чемпионата мира вселяют оптимизм в преддверии подготовки спортсменов к Олимпийским играм в Афинах.

"Наши спортсмены на таких соревнованиях понимают, на что способны. Они продемонстрировали борьбу очень высокого уровня. Конечно, были и ошибки, но нет необходимости перечислять каждую из них. Мы могли выступить еще лучше и завоевать больше медалей. Главной нашей ошибкой стала поспешность", - сказал Раджабов.

Он подчеркнул, что второе место сборной Азербайджана по греко-римской борьбе в командном зачете чемпионата мира является обнадеживающим результатом.

Тренер также отметил, что команда имеет возможность регулярно проводить учебно-тренировочные сборы.