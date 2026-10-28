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    Nurəddin Rəcəbov: İdmançılarımız daha yüksək nəticə əldə edə bilərdilər

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2026
    • 06:14
    Nurəddin Rəcəbov: İdmançılarımız daha yüksək nəticə əldə edə bilərdilər

    Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən güləş üzrə son dünya çempionatı həqiqətən güclü rəqabət şəraitində keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli komandasının böyük məşqçisi Nurəddin Rəcəbov Bakıya qayıdarkən hava limanında jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, güclü rəqiblərə baxmayaraq, Azərbaycan komandası iki qızıl medal qazanıb.

    Məşqçinin sözlərinə görə, əldə olunan nəticələr idmançıların Afina Olimpiya Oyunlarına hazırlığı baxımından ümidləri artırıb:

    "İdmançılarımız bu yarışlarda nəyə qadir olduqlarını hiss edirlər. Çox yüksək səviyyədə güləş nümayiş etdiriblər. Bəzi səhvlərimiz olub, onları burada ayrı-ayrılıqda sadalamağa ehtiyac yoxdur. Amma biz hazırkı nəticələrdən daha yüksək nəticə əldə edə, medallarımızın sayını artıra bilərdik. Əsas səhvimiz tələskənlik olub".

    Nurəddin Rəcəbov dünya çempionatında Azərbaycanın yunan-Roma güləşçilərinin bütün ölkələr arasında ikinci yeri tutmalarının ümidverici olduğunu vurğulayıb. O, həmçinin komandanın mütəmadi olaraq təlim-məşq toplanışları keçirmək imkanı əldə etdiyini qeyd edib.

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Güləş üzrə dünya çempionatı
    Тренер сборной Азербайджана: На ЧМ по борьбе мы могли завоевать больше медалей
    MiniBoss
    MiniBoss

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