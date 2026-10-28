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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сянан Сулейманов: Я дважды проигрывал в финале ЧМ, но на этот раз добился своей цели

    Индивидуальные
    • 28 октября, 2026
    • 05:34
    Сянан Сулейманов: Я дважды проигрывал в финале ЧМ, но на этот раз добился своей цели

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов, завоевавший золотую медаль чемпионата мира в Астане, рассказал о подготовке к турниру и своей долгожданной победе.

    Как сообщает Report, спортсмен признался, что давно мечтал стать чемпионом мира.

    "Я всегда мечтал завоевать золотую медаль чемпионата мира. Дважды доходил до финала, но оба раза проигрывал. На этот раз я действительно хорошо подготовился и смог осуществить свою мечту", - сказал он.

    Сулейманов подчеркнул, что на чемпионате мира нет слабых соперников и к каждой схватке необходимо подходить с максимальной ответственностью.

    "Каждый участник чемпионата мира - серьезный соперник. Еще до начала турнира мы знаем, какие страны и спортсмены будут представлены на соревнованиях. Во время учебно-тренировочных сборов изучаем каждого из них и строим подготовку с учетом их особенностей. Я тоже тщательно проанализировал всех своих соперников. Среди них были более титулованные борцы, к схваткам с которыми я готовился особенно тщательно", - добавил чемпион мира.

    Греко-римская борьба
    Sənan Süleymanov: Qızıl medal qazanmağın, dünya çempionu olmağın arzusunda olmuşam
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