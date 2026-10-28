İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Sənan Süleymanov: Qızıl medal qazanmağın, dünya çempionu olmağın arzusunda olmuşam

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2026
    • 05:28
    Sənan Süleymanov: Qızıl medal qazanmağın, dünya çempionu olmağın arzusunda olmuşam

    "İdmançı kimi qızıl medal qazanmağın, dünya çempionu olmağın arzusunda olmuşam. İki dəfə finalda məğlub olmuşam. Amma bu dəfə həqiqətən çox yaxşı hazırlaşmışdım və istəyimə nail oldum".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov deyib.

    O bildirib ki, dünya çempionatında zəif rəqib yoxdur: "İdmançıların hər biri ciddi rəqibdir. Dünya çempionatından əvvəl hansı ölkələrin və idmançıların yarışda iştirak edəcəyi bəlli olur. Təlim-məşq toplanışlarında bütün rəqiblərimizi təhlil edir və buna uyğun hazırlaşırıq. Mən də rəqiblərimi analiz etmiş, hər birinə qarşı hazırlıq görmüşdüm. Düzdür, daha çox medal qazanan idmançılar var idi. Onlara qarşı isə xüsusi hazırlaşmışdım".

    Güləş üzrə dünya çempionatı Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Sənan Süleymanov
    Сянан Сулейманов: Я дважды проигрывал в финале ЧМ, но на этот раз добился своей цели
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    06:24
    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatının xərcləri 47,1 milyard dollara çatıb
    Digər ölkələr
    06:14
    Nurəddin Rəcəbov: İdmançılarımız daha yüksək nəticə əldə edə bilərdilər
    Fərdi
    05:41
    ABŞ İranın Amerika hərbi gəmilərinin Hörmüzdən çıxması barədə bəyanatını təkzib edib
    Digər ölkələr
    05:28
    Sənan Süleymanov: Qızıl medal qazanmağın, dünya çempionu olmağın arzusunda olmuşam
    Fərdi
    05:16
    Beşqat dünya çempionu: Yaxın bir-iki həftə ərzində karyeramla bağlı açıqlama veriləcək
    Fərdi
    04:31
    Foto
    Dünya çempionatında uğurla çıxış edən yunan-Roma güləşçilərimiz Vətənə dönüblər
    Komanda
    04:16
    Estoniyada asfalt qıtlığı yaranıb, Tallində bir sıra yol təmiri işləri dayandırılıb
    Digər ölkələr
    03:36
    Polşada ABŞ-nin daimi hərbi bazasının yaradılması müzakirə olunacaq
    Digər ölkələr
    03:08
    Liqa Kuboku: "Arsenal" dördüncü divizion klubuna uduzaraq mübarizəni dayandırıb
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti