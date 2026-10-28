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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджанские борцы вернулись на родину после успешного выступления на ЧМ

    Командные
    • 28 октября, 2026
    • 04:33
    Азербайджанские борцы вернулись на родину после успешного выступления на ЧМ

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира в Астане (Казахстан), вернулись на родину.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась торжественная церемония встречи спортсменов.

    В мероприятии приняли участие представители спортивной общественности, СМИ, болельщики, родные и близкие спортсменов.

    Напомним, на чемпионате мира по греко-римской борьбе Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали, а Нихат Мамедли (63 кг) стал серебряным призером.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев Азербайджанские борцы
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