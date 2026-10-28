Азербайджанские борцы вернулись на родину после успешного выступления на ЧМ
Командные
- 28 октября, 2026
- 04:33
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира в Астане (Казахстан), вернулись на родину.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась торжественная церемония встречи спортсменов.
В мероприятии приняли участие представители спортивной общественности, СМИ, болельщики, родные и близкие спортсменов.
Напомним, на чемпионате мира по греко-римской борьбе Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали, а Нихат Мамедли (63 кг) стал серебряным призером.
Последние новости
04:53
Расходы США на военную операцию против Ирана превысили $47 млрдДругие страны
04:33
Азербайджанские борцы вернулись на родину после успешного выступления на ЧМКомандные
04:12
США опровергли заявление Ирана об уходе американских кораблей из Ормузского проливаДругие страны
03:56
В Эстонии закончился асфальт из-за прекращения поставок битума из Швеции и ЛитвыДругие страны
03:29
В Польше обсудят создание постоянной военной базы СШАДругие страны
02:43
"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка английской лиги, уступив клубу четвертого дивизионаФутбол
02:19
Президент США усомнился в честности президентских выборов в БразилииДругие страны
01:55
Франция направила разведывательный самолет в Румынию для патрулирования Черного моряДругие страны
01:25
CNN Brasil: Болсонару с семьей прибыл в США после бегства из Бразилии - ОбновленоДругие страны