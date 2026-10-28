Азербайджанские борцы вернулись на родину после успешного выступления на ЧМ

Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира в Астане (Казахстан), вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась торжественная церемония встречи спортсменов.

В мероприятии приняли участие представители спортивной общественности, СМИ, болельщики, родные и близкие спортсменов.

Напомним, на чемпионате мира по греко-римской борьбе Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали, а Нихат Мамедли (63 кг) стал серебряным призером.