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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dünya çempionatında uğurla çıxış edən yunan-Roma güləşçilərimiz Vətənə dönüblər

    Komanda
    • 28 oktyabr, 2026
    • 04:31
    Dünya çempionatında uğurla çıxış edən yunan-Roma güləşçilərimiz Vətənə dönüblər

    Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatında uğurla çıxış edən Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə dönüblər.

    "Report" xəbər ki, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında idmançıların qarşılanma mərasimi olub.

    Mərasimdə idman ictimaiyyəti, media mənsubları, azarkeşlər, idmançıların yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Xatırladaq ki, yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl, Nihat Məmmədli (63 kq) isə gümüş medal qazanıb.

    Güləş üzrə dünya çempionatı Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Eldəniz Əzizli Sənan Süleymanov
    Азербайджанские борцы вернулись на родину после успешного выступления на ЧМ
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