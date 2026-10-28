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    Расходы США на военную операцию против Ирана превысили $47 млрд

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 04:53
    Расходы США на военную операцию против Ирана превысили $47 млрд

    Расходы США на военную операцию против Ирана по состоянию на 16 октября достигли $47,1 млрд, увеличившись на $3,5 млрд по сравнению с предыдущей оценкой Пентагона.

    Как передает Report, об этом сообщила корреспондент Punchbowl News Брианна Райли в социальной сети X со ссылкой на данные Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), представленные Конгрессу.

    По ее информации, предыдущую оценку расходов американское оборонное ведомство направило законодателям в начале сентября.

    Основная часть затрат - около $29 млрд - приходится на восполнение запасов боеприпасов, израсходованных в ходе боевых действий. Операционные расходы составили $11,9 млрд, еще примерно $6,1 млрд потребовалось на замену утраченной военной техники и оборудования.

    При этом в общую сумму не включены расходы на восстановление американских военных объектов, поврежденных в регионе во время конфликта.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
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