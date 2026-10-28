Расходы США на военную операцию против Ирана превысили $47 млрд

Расходы США на военную операцию против Ирана по состоянию на 16 октября достигли $47,1 млрд, увеличившись на $3,5 млрд по сравнению с предыдущей оценкой Пентагона.

Как передает Report, об этом сообщила корреспондент Punchbowl News Брианна Райли в социальной сети X со ссылкой на данные Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), представленные Конгрессу.

По ее информации, предыдущую оценку расходов американское оборонное ведомство направило законодателям в начале сентября.

Основная часть затрат - около $29 млрд - приходится на восполнение запасов боеприпасов, израсходованных в ходе боевых действий. Операционные расходы составили $11,9 млрд, еще примерно $6,1 млрд потребовалось на замену утраченной военной техники и оборудования.

При этом в общую сумму не включены расходы на восстановление американских военных объектов, поврежденных в регионе во время конфликта.