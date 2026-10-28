ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatının xərcləri 47,1 milyard dollara çatıb
- 28 oktyabr, 2026
- 06:24
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ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatına çəkdiyi xərclər oktyabrın 16-na olan məlumata görə, 47,1 milyard dollara çatıb. Bu, Pentaqonun əvvəlki qiymətləndirməsindən 3,5 milyard dollar çoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Punchbowl News" nəşrinin müxbiri Brianna Rayli ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) Konqresə təqdim etdiyi məlumatlara istinadən "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
Məlumata görə, ABŞ Müdafiə Nazirliyi xərclərlə bağlı əvvəlki qiymətləndirməni sentyabrın əvvəlində qanunvericilərə təqdim edib.
Xərclərin təxminən 29 milyard dolları döyüş əməliyyatları zamanı istifadə olunan sursat ehtiyatlarının bərpasına, 11,9 milyard dolları əməliyyat xərclərinə, 6,1 milyard dolları isə itirilmiş hərbi texnika və avadanlıqların əvəzlənməsinə sərf olunub.
Bununla yanaşı, münaqişə zamanı regionda zədələnmiş ABŞ hərbi obyektlərinin bərpasına çəkiləcək xərclər ümumi məbləğə daxil edilməyib.