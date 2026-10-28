Эльдяниз Азизли рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдяниз Азизли, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира в Астане и ставший пятикратным чемпионом мира, поделился впечатлениями от турнира.

Как сообщает Report, спортсмен назвал большим достижением второе место сборной Азербайджана по греко-римской борьбе в командном зачете чемпионата мира, прошедшего в столице Казахстана.

"Я очень рад, что стал пятикратным чемпионом мира. Несмотря на это, впереди нас ждут очень престижные соревнования. Поэтому мы постараемся исправить допущенные ошибки и с нового года добиться еще более высоких результатов", - отметил спортсмен.

Эляданиз Азизли также высказался о своем спортивном будущем. По его словам, решение о дальнейшей карьере будет принято совместно с личным тренером, главным тренером национальной сборной и руководством федерации.

"Думаю, в ближайшие одну-две недели после завершения соревнований будет сделано заявление относительно моей карьеры", - подчеркнул он.

Борец рассказал, что на чемпионате мира ему противостояли молодые спортсмены. При этом он отметил, что на турнирах такого уровня не бывает легких схваток.

"Вообще на чемпионатах мира не бывает легких схваток. Но самой интересной для меня стала финальная встреча", - добавил Эльдяниз Азизли.