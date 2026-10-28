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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Beşqat dünya çempionu: Yaxın bir-iki həftə ərzində karyeramla bağlı açıqlama veriləcək

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2026
    • 05:16
    Beşqat dünya çempionu: Yaxın bir-iki həftə ərzində karyeramla bağlı açıqlama veriləcək

    Astanada keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanaraq beşqat dünya çempionu olan Eldəniz Əzizli yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə milli komandasının Qazaxıstanın paytaxtında keçirilən dünya çempionatını ikinci sırada başa vurmasını böyük nəticə adlandırıb.

    "Beşqat dünya çempionu olduğum üçün çox sevincliyəm. Bütün bunlara baxmayaraq, bizi qarşıda çox mötəbər yarışlar gözləyir. Ona görə də mövcud səhvləri aradan qaldırıb, yeni ildən daha uğurlu nəticələr qazanmağa çalışacağıq", – deyə idmançı qeyd edib.

    Eldəniz Əzizli karyerası ilə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirib. O, gələcək karyerası ilə bağlı qərarın şəxsi məşqçisi, milli komandanın baş məşqçisi və federasiya rəhbərliyi ilə birgə veriləcəyini bildirib.

    "Düşünürəm ki, yarış başa çatdıqdan sonra yaxın bir-iki həftə ərzində karyeramla bağlı açıqlama veriləcək", – deyə o vurğulayıb.

    Güləşçi dünya çempionatında qarşılaşdığı rəqiblərin gənc idmançılar olduğunu söyləyib. Bununla belə, o, dünya çempionatında zəif görüşlərin olmadığını qeyd edib.

    "Ümumiyyətlə, dünya çempionatında zəif keçən görüş olmur. Amma mənim üçün ən maraqlı qarşılaşma final görüşüm olub", – deyə Eldəniz Əzizli əlavə edib.

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Güləş üzrə dünya çempionatı Eldəniz Əzizli
    Эльдяниз Азизли рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
    MiniBoss
    MiniBoss

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