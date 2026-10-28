В Сербии назвали реформу МВД одним из приоритетов нового правительства

Одним из главных приоритетов нового правительства Сербии станет реформа Министерства внутренних дел (МВД) и устранение связей государственных структур с организованной преступностью.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом кандидат от "Студенческого списка" Йово Бакич рассказал в интервью Хорватскому радио и телевидению (HRT).

По его словам, к проведению реформ планируется привлечь в том числе опытных сотрудников полиции, вышедших на пенсию.

Бакич также поддержал возможное выдвижение экономиста Деяна Шошкича на пост премьер-министра и выразил готовность возглавить МВД, если его кандидатуру сочтут подходящей.

Кроме того, политик раскритиковал сербские СМИ, обвинив некоторые телеканалы в распространении пропаганды в интересах действующей власти.

В дальнейшем буду сразу устранять тавтологию, неудачные конструкции и буквальный перевод, сохраняя смысл оригинала.