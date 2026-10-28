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    Serbiyada DİN-də islahatlar aparılması təklif edilib

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 06:52
    Serbiyada DİN-də islahatlar aparılması təklif edilib

    Serbiyada "Tələbə siyahısı"nın namizədi Yovo Bakiç yeni hökumətin əsas prioritetlərindən birinin Daxili İşlər Nazirliyində (DİN) islahatlar aparmaq və dövlət qurumlarının mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqələrini kəsmək olacağını bildirib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Bakiç bu barədə Xorvatiya Radio-Televiziyasına (HRT) müsahibəsində deyib.

    O, islahatlara təqaüddə olan peşəkar polis mütəxəssislərinin də cəlb ediləcəyini vurğulayıb. Bakiç həmçinin iqtisadçı Deyan Şoşkiçin baş nazir vəzifəsinə mümkün namizədliyini müsbət qiymətləndirib və uyğun hesab ediləcəyi təqdirdə DİN rəhbəri vəzifəsini tutmağa hazır olduğunu bildirib.

    Bakiç Serbiyanın media sistemini də tənqid edərək bəzi telekanalların hakimiyyətin təbliğat vasitəsi kimi fəaliyyət göstərdiyini iddia edib.

    Serbiya İslahatlar
    В Сербии назвали реформу МВД одним из приоритетов нового правительства
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