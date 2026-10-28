WSJ: США предупредили страны Персидского залива о возможных новых ударах по Ирану

США предупредили ряд стран Персидского залива о возможности проведения короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон эвакуировал американских военнослужащих с ближневосточных баз, которые могут подвергнуться атакам. Одновременно вооруженные силы США пополняют запасы боеприпасов в регионе, а бомбардировщики и истребители готовятся к возможным ударам.

Источники газеты утверждают, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возобновлении военной операции против Ирана, однако склоняется к проведению масштабной атаки после выборов.

Предполагаемыми целями ударов могут стать объекты инфраструктуры и ядерные объекты Ирана.