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    WSJ: США предупредили страны Персидского залива о возможных новых ударах по Ирану

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 06:54
    WSJ: США предупредили страны Персидского залива о возможных новых ударах по Ирану

    США предупредили ряд стран Персидского залива о возможности проведения короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным издания, Пентагон эвакуировал американских военнослужащих с ближневосточных баз, которые могут подвергнуться атакам. Одновременно вооруженные силы США пополняют запасы боеприпасов в регионе, а бомбардировщики и истребители готовятся к возможным ударам.

    Источники газеты утверждают, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возобновлении военной операции против Ирана, однако склоняется к проведению масштабной атаки после выборов.

    Предполагаемыми целями ударов могут стать объекты инфраструктуры и ядерные объекты Ирана.

    Дональд Трамп Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    ABŞ Körfəz ölkələrini İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyat barədə xəbərdar edib
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