Женская сборная Азербайджана U-16 проводит первый матч на турнире развития УЕФА
Футбол
- 06 мая, 2026
- 10:50
Женская сборная Азербайджана U-16 проводит первый матч на турнире развития УЕФА в Баку.
Как сообщает Report, соперником азербайджанских футболисток выступит сборная Литвы.
Матч, который пройдет на стадионе Бина, начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Напомним, что женская сборная Азербайджана U-16 8 мая в то же время сыграет с Румынией, а 11-го в 12:00 - с Грузией.
