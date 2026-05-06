    Женская сборная Азербайджана U-16 проводит первый матч на турнире развития УЕФА в Баку.

    Как сообщает Report, соперником азербайджанских футболисток выступит сборная Литвы.

    Матч, который пройдет на стадионе Бина, начнется в 17:00 по бакинскому времени.

    Напомним, что женская сборная Азербайджана U-16 8 мая в то же время сыграет с Румынией, а 11-го в 12:00 - с Грузией.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Женская сборная Азербайджана по футболу
    Azərbaycanın 16 yaşadək qızlardan ibarət millisi UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununa çıxır
    Azerbaijan U-16 girls to start UEFA development tournament

