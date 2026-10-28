Президент США усомнился в честности президентских выборов в Бразилии

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в достоверности результатов президентских выборов в Бразилии, на которых победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Техас.

Критикуя своих политических оппонентов из Демократической партии, Трамп назвал их "вероятно, величайшими жуликами на выборах в истории".

"Хотя у Бразилии это тоже неплохо получается, не правда ли? Вы это видели? Это было нехорошо", - заявил он, комментируя итоги голосования.

При этом президент США подчеркнул, что не поддерживал ни одного из кандидатов на бразильских выборах.

"Я не занимал чью-либо сторону, но мне это не понравилось. Это смотрелось не слишком хорошо", - добавил Трамп.

Напомним, по итогам второго тура президентских выборов в Бразилии Лула да Силва был переизбран на новый срок, опередив сенатора Флавиу Болсонару.