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    Президент США усомнился в честности президентских выборов в Бразилии

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 02:19
    Президент США усомнился в честности президентских выборов в Бразилии

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в достоверности результатов президентских выборов в Бразилии, на которых победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Техас.

    Критикуя своих политических оппонентов из Демократической партии, Трамп назвал их "вероятно, величайшими жуликами на выборах в истории".

    "Хотя у Бразилии это тоже неплохо получается, не правда ли? Вы это видели? Это было нехорошо", - заявил он, комментируя итоги голосования.

    При этом президент США подчеркнул, что не поддерживал ни одного из кандидатов на бразильских выборах.

    "Я не занимал чью-либо сторону, но мне это не понравилось. Это смотрелось не слишком хорошо", - добавил Трамп.

    Напомним, по итогам второго тура президентских выборов в Бразилии Лула да Силва был переизбран на новый срок, опередив сенатора Флавиу Болсонару.

    Дональд Трамп Президентские выборы Бразилия
    Tramp Braziliyada prezident seçkilərinin nəticələrinə şübhə ilə yanaşıb
    44 filmi
    44 filmi

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