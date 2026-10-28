Франция направила разведывательный самолет в Румынию для патрулирования Черного моря
- 28 октября, 2026
- 01:55
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Франция по запросу Румынии направила самолет морской разведки Atlantique 2 для наблюдения за западной частью Черного моря и защиты критической инфраструктуры.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии.
По данным ведомства, самолет французских Военно-морских сил размещен на 57-й авиабазе имени Михаила Когэлничану на юго-востоке страны.
Разведывательные полеты запланированы на период с 18 октября по 6 ноября. В ходе миссии самолет будет осуществлять наблюдение и разведку в западной части Черного моря.
"Цель полетов разведывательного самолета французских ВМС - выявление угроз судоходству и повышение уровня защиты критической инфраструктуры в исключительной экономической зоне Румынии", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что полеты планируются и координируются при поддержке командования военно-морского подразделения "Вице-адмирал Иоан Джорджеску" во взаимодействии с Морским координационным центром спасения.