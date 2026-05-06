    Azərbaycanın 16 yaşadək qızlardan ibarət millisi UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununa çıxır

    Futbol
    • 06 may, 2026
    • 10:26
    Azərbaycanın 16 yaşadək qızlardan ibarət millisi UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununa çıxır

    16 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan UEFA İnkişaf Turnirində bu gün ilk oyununa çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, komanda Litvanın müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə qarşılaşacaq.

    Görüş Binə stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlanacaq.

    Xatırladaq ki, U-16 mayın 8-də, eyni saatda Rumıniya, 11-də, saat 12:00-da isə Gürcüstanla üz-üzə gələcək.

    Azərbaycanın qızlardan ibarət U-16 millisi UEFA İnkişaf Turniri Binə stadionu
    Женская сборная Азербайджана U-16 проводит первый матч на турнире развития УЕФА
    Azerbaijan U-16 girls to start UEFA development tournament

