Ильхама Гадимова: На освобожденных территориях созданы возможности для агробизнеса

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана созданы условия для использования сельскохозяйственных земель - как для бизнеса, так и для жителей, возвращающихся в родные места.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на V Форуме развития агробизнеса в Баку в рамках Caspian Agro Week.

По ее словам, в настоящее время на освобожденных территориях проходит третий конкурс на землепользование, охватывающий 21 тыс. га:

"За минувший год состоялись два конкурса, по итогам которых с бизнес-субъектами заключены договоры о предоставлении сельскохозяйственных земель в пользование. В настоящее время проходит третий конкурс, в рамках которого предусмотрено использование 21 тыс. га"

Гадимова добавила, что вопросу безопасности земель на освобожденных территориях уделяется пристальное вниманин:

"С прошлого года по сегодняшний день в отношении предоставленных в пользование земель существуют и другие угрозы. Мы, в частности, знаем о ситуации с минами. Мы информируем об этом субъектов - этот вопрос необходимо решить, чтобы земли могли использоваться в полной мере".