    Ильхама Гадимова: На освобожденных территориях созданы возможности для агробизнеса

    06 мая, 2026
    Ильхама Гадимова: На освобожденных территориях созданы возможности для агробизнеса

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана созданы условия для использования сельскохозяйственных земель - как для бизнеса, так и для жителей, возвращающихся в родные места.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на V Форуме развития агробизнеса в Баку в рамках Caspian Agro Week.

    По ее словам, в настоящее время на освобожденных территориях проходит третий конкурс на землепользование, охватывающий 21 тыс. га:

    "За минувший год состоялись два конкурса, по итогам которых с бизнес-субъектами заключены договоры о предоставлении сельскохозяйственных земель в пользование. В настоящее время проходит третий конкурс, в рамках которого предусмотрено использование 21 тыс. га"

    Гадимова добавила, что вопросу безопасности земель на освобожденных территориях уделяется пристальное вниманин:

    "С прошлого года по сегодняшний день в отношении предоставленных в пользование земель существуют и другие угрозы. Мы, в частности, знаем о ситуации с минами. Мы информируем об этом субъектов - этот вопрос необходимо решить, чтобы земли могли использоваться в полной мере".

    İlhamə Qədimova: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə torpaqların istifadəsinə böyük imkan yaradılıb"
    Ilhama Gadimova: Liberated areas offer great opportunities for land use

