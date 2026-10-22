В Италии протесты из-за цен на топливо привели к перебоям с поставками продуктов
- 22 октября, 2026
- 00:56
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Министерство внутренних дел Италии начало проверки участников незаконных акций протеста, сопровождающихся блокированием автомобильных дорог из-за высоких цен на топливо.
Как передает Report со ссылкой на газету Corriere della Sera, проверки водителей грузовиков проводятся преимущественно в южной области Кампания.
По данным издания, правоохранительным органам поручено сопровождать транспортные средства от мест их скопления. В МВД не исключают причастности преступных группировок к действиям протестующих.
На фоне забастовок в южных регионах страны, в том числе в Неаполе и на Сицилии, наблюдается дефицит продуктов питания в супермаркетах. На некоторых автозаправочных станциях закончилось топливо.
Власти Неаполя и Бари также сообщают о перебоях с вывозом мусора. В ряде южных аэропортов, включая аэропорты этих городов, возникла нехватка авиационного керосина. Кроме того, в Неаполе предупреждают о возможных сбоях в работе общественного транспорта.
Издание напоминает, что в 2008 году мусорный кризис в Неаполе стал одним из факторов, приведших к падению правительства Романо Проди.
Ранее отраслевые объединения призвали прекратить блокирование дорог после того, как правительство Италии гарантировало выделение до 500 млн евро для компенсации расходов, связанных с подорожанием топлива.
Однако отдельные группы грузоперевозчиков, в том числе на Сицилии, решили продолжить забастовку.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони срочно созывает внеочередное заседание правительства для принятия декрета о дополнительной поддержке транспортных компаний и сельхозпроизводителей.