В Италии протесты из-за цен на топливо привели к перебоям с поставками продуктов

Министерство внутренних дел Италии начало проверки участников незаконных акций протеста, сопровождающихся блокированием автомобильных дорог из-за высоких цен на топливо.

Как передает Report со ссылкой на газету Corriere della Sera, проверки водителей грузовиков проводятся преимущественно в южной области Кампания.

По данным издания, правоохранительным органам поручено сопровождать транспортные средства от мест их скопления. В МВД не исключают причастности преступных группировок к действиям протестующих.

На фоне забастовок в южных регионах страны, в том числе в Неаполе и на Сицилии, наблюдается дефицит продуктов питания в супермаркетах. На некоторых автозаправочных станциях закончилось топливо.

Власти Неаполя и Бари также сообщают о перебоях с вывозом мусора. В ряде южных аэропортов, включая аэропорты этих городов, возникла нехватка авиационного керосина. Кроме того, в Неаполе предупреждают о возможных сбоях в работе общественного транспорта.

Издание напоминает, что в 2008 году мусорный кризис в Неаполе стал одним из факторов, приведших к падению правительства Романо Проди.

Ранее отраслевые объединения призвали прекратить блокирование дорог после того, как правительство Италии гарантировало выделение до 500 млн евро для компенсации расходов, связанных с подорожанием топлива.

Однако отдельные группы грузоперевозчиков, в том числе на Сицилии, решили продолжить забастовку.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони срочно созывает внеочередное заседание правительства для принятия декрета о дополнительной поддержке транспортных компаний и сельхозпроизводителей.