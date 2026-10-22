Азербайджан и Португалия обсудили инвестиционные возможности

Азербайджан и Португалия обсудили возможности для взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Португалии Ильгар Мухтаров в социальной сети X.

Обсуждения состоялись между И. Мухтаровым и государственным секретарем Португалии по вопросам экономики Руем Феррейрой.

"Благодарю государственного секретаря Португальской Республики по вопросам экономики за теплый прием. Мы обсудили предстоящие визиты торговых делегаций и возможности для двусторонних инвестиций. Также подтвердили необходимость углубления торгово-экономических связей", - написал дипломат.