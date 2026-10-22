Азербайджан и Португалия обсудили инвестиционные возможности
Внешняя политика
- 22 октября, 2026
- 00:15
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Азербайджан и Португалия обсудили возможности для взаимных инвестиций.
Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Португалии Ильгар Мухтаров в социальной сети X.
Обсуждения состоялись между И. Мухтаровым и государственным секретарем Португалии по вопросам экономики Руем Феррейрой.
"Благодарю государственного секретаря Португальской Республики по вопросам экономики за теплый прием. Мы обсудили предстоящие визиты торговых делегаций и возможности для двусторонних инвестиций. Также подтвердили необходимость углубления торгово-экономических связей", - написал дипломат.
Azərbaycanla Portuqaliya investisiya imkanlarını müzakirə edib
Azerbaijan, Portugal discuss trade missions and investment opportunities
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