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    Азербайджан и Португалия обсудили инвестиционные возможности

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 00:15
    Азербайджан и Португалия обсудили инвестиционные возможности

    Азербайджан и Португалия обсудили возможности для взаимных инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Португалии Ильгар Мухтаров в социальной сети X.

    Обсуждения состоялись между И. Мухтаровым и государственным секретарем Португалии по вопросам экономики Руем Феррейрой.

    "Благодарю государственного секретаря Португальской Республики по вопросам экономики за теплый прием. Мы обсудили предстоящие визиты торговых делегаций и возможности для двусторонних инвестиций. Также подтвердили необходимость углубления торгово-экономических связей", - написал дипломат.

    Ильгар Мухтаров Посольство Азербайджана Португалия
    Azərbaycanla Portuqaliya investisiya imkanlarını müzakirə edib
    Azerbaijan, Portugal discuss trade missions and investment opportunities
    44 filmi
    44 filmi

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