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    Azərbaycanla Portuqaliya investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 23:55
    Azərbaycanla Portuqaliya investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycanla Portuqaliya arasında investisiya imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Portuqaliyadakı səfiri İlqar Muxtarov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Müzakirələr İ. Muxtarovla Portuqaliyanın iqtisadiyyat üzrə dövlət katibi Rui Ferreyra arasında aparılıb:

    "Portuqaliya Respublikasının İqtisadiyyat üzrə Dövlət Katibinə səmimi qəbula görə təşəkkür edirəm. Biz ticarət missiyalarının qarşıdan gələn səfərlərini və ikitərəfli investisiya imkanlarını müzakirə etdik. Həmçinin ticarət və iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi zərurətini bir daha təsdiqlədik".

    İlqar Muxtarov Azərbaycanın Portuqaliyadakı Səfirliyi İqtisadi əməkdaşlıq
    Азербайджан и Португалия обсудили инвестиционные возможности
    Azerbaijan, Portugal discuss trade missions and investment opportunities
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