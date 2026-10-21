Azərbaycanla Portuqaliya investisiya imkanlarını müzakirə edib
- 21 oktyabr, 2026
- 23:55
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Azərbaycanla Portuqaliya arasında investisiya imkanları müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Portuqaliyadakı səfiri İlqar Muxtarov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Müzakirələr İ. Muxtarovla Portuqaliyanın iqtisadiyyat üzrə dövlət katibi Rui Ferreyra arasında aparılıb:
"Portuqaliya Respublikasının İqtisadiyyat üzrə Dövlət Katibinə səmimi qəbula görə təşəkkür edirəm. Biz ticarət missiyalarının qarşıdan gələn səfərlərini və ikitərəfli investisiya imkanlarını müzakirə etdik. Həmçinin ticarət və iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi zərurətini bir daha təsdiqlədik".
I thank H.E. Mr. João Rui Ferreira Secretary of State for Economy of the Portuguese Republic for warm welcoming.We discussed upcoming visits by trade missions and opportunities for bilateral investments, and reaffirmed the need to deepen trade and economic ties.🇦🇿🤝🇵🇹 https://t.co/rIcGwiu0cq— Ilgar Mukhtarov (@ilMukhtarov) October 21, 2026