Дональд Трамп заявил о взаимодействии США с Россией и Китаем по вопросу Ирана

США взаимодействуют с Россией и Китаем по вопросу урегулирования американо-израильского военного конфликта с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, Россия и Китай могли бы значительно активнее участвовать в событиях вокруг Ирана.

"Вовлеченность России применительно к Ирану могла быть значительно большей, то же самое относится к Китаю", - отметил Трамп.

"Речь идет о сравнительно небольшой вовлеченности. На самом деле обе эти страны хотят, чтобы эта война завершилась. И мы занимаемся этим с Россией, Китай тоже участвует", - добавил президент США.