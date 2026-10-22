Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Дональд Трамп заявил о взаимодействии США с Россией и Китаем по вопросу Ирана

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 00:34
    Дональд Трамп заявил о взаимодействии США с Россией и Китаем по вопросу Ирана

    США взаимодействуют с Россией и Китаем по вопросу урегулирования американо-израильского военного конфликта с Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.

    По словам американского лидера, Россия и Китай могли бы значительно активнее участвовать в событиях вокруг Ирана.

    "Вовлеченность России применительно к Ирану могла быть значительно большей, то же самое относится к Китаю", - отметил Трамп.

    "Речь идет о сравнительно небольшой вовлеченности. На самом деле обе эти страны хотят, чтобы эта война завершилась. И мы занимаемся этим с Россией, Китай тоже участвует", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Китайская Народная Республика (КНР) Москва (Россия)
    Tramp ABŞ-nin İran məsələsində Rusiya və Çinlə əməkdaşlıq etdiyini bildirib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:06
    Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" и "Реал" одержали победы
    Футбол
    00:56
    В Италии протесты из-за цен на топливо привели к перебоям с поставками продуктов
    Другие страны
    00:34
    Дональд Трамп заявил о взаимодействии США с Россией и Китаем по вопросу Ирана
    Другие страны
    00:20
    США распорядились эвакуировать часть госслужащих из Саудовской Аравии
    Другие страны
    00:15
    Азербайджан и Португалия обсудили инвестиционные возможности
    Внешняя политика
    23:49
    Фото
    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом "Вечный город" в Самарканде - Обновлено
    Внешняя политика
    23:42
    Дональд Трамп заявил о приближении к урегулированию российско-украинского конфликта - Дополнено
    Другие страны
    23:37
    США готовятся эвакуировать часть сотрудников посольств на Ближнем Востоке
    Другие страны
    23:29
    Рубио обсудил с индийским миллиардером Амбани сотрудничество в энергетике
    Другие страны
    Лента новостей