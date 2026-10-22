Дональд Трамп заявил о взаимодействии США с Россией и Китаем по вопросу Ирана
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 00:34
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США взаимодействуют с Россией и Китаем по вопросу урегулирования американо-израильского военного конфликта с Ираном.
Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.
По словам американского лидера, Россия и Китай могли бы значительно активнее участвовать в событиях вокруг Ирана.
"Вовлеченность России применительно к Ирану могла быть значительно большей, то же самое относится к Китаю", - отметил Трамп.
"Речь идет о сравнительно небольшой вовлеченности. На самом деле обе эти страны хотят, чтобы эта война завершилась. И мы занимаемся этим с Россией, Китай тоже участвует", - добавил президент США.
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