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    США распорядились эвакуировать часть госслужащих из Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 00:20
    США распорядились эвакуировать часть госслужащих из Саудовской Аравии

    Государственный департамент США распорядился эвакуировать из Саудовской Аравии сотрудников американских государственных структур, не занимающих критически важных должностей, а также членов их семей.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт в социальной сети X.

    "Государственный департамент США распорядился о выезде из Саудовской Аравии американских государственных служащих, не занимающих критически важных должностей, и членов их семей", - написал дипломат.

    Томас Томми Пиготт Эвакуация Саудовская Аравия Соединенные Штаты Америки (США)
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