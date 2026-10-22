США распорядились эвакуировать часть госслужащих из Саудовской Аравии

Государственный департамент США распорядился эвакуировать из Саудовской Аравии сотрудников американских государственных структур, не занимающих критически важных должностей, а также членов их семей.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт в социальной сети X.

"Государственный департамент США распорядился о выезде из Саудовской Аравии американских государственных служащих, не занимающих критически важных должностей, и членов их семей", - написал дипломат.