США распорядились эвакуировать часть госслужащих из Саудовской Аравии
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 00:20
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Государственный департамент США распорядился эвакуировать из Саудовской Аравии сотрудников американских государственных структур, не занимающих критически важных должностей, а также членов их семей.
Как передает Report, об этом сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт в социальной сети X.
"Государственный департамент США распорядился о выезде из Саудовской Аравии американских государственных служащих, не занимающих критически важных должностей, и членов их семей", - написал дипломат.
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