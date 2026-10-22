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    ABŞ Səudiyyə Ərəbistanından bəzi dövlət qulluqçularının təxliyəsini tapşırıb

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 00:32
    ABŞ Səudiyyə Ərəbistanından bəzi dövlət qulluqçularının təxliyəsini tapşırıb

    ABŞ Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanından kritik əhəmiyyət kəsb etməyən vəzifələrdə çalışan Amerikanın dövlət strukturları əməkdaşlarının, eləcə də onların ailə üzvlərinin təxliyə olunması barədə göstəriş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tommi Piqott "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "ABŞ Dövlət Departamenti kritik vacib vəzifə tutmayan amerikalı dövlət qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin Səudiyyə Ərəbistanından çıxarılmasına dair göstəriş verib", - diplomat yazıb.

    ABŞ Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
    США распорядились эвакуировать часть госслужащих из Саудовской Аравии
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