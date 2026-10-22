ABŞ Səudiyyə Ərəbistanından bəzi dövlət qulluqçularının təxliyəsini tapşırıb
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2026
- 00:32
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanından kritik əhəmiyyət kəsb etməyən vəzifələrdə çalışan Amerikanın dövlət strukturları əməkdaşlarının, eləcə də onların ailə üzvlərinin təxliyə olunması barədə göstəriş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Tommi Piqott "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"ABŞ Dövlət Departamenti kritik vacib vəzifə tutmayan amerikalı dövlət qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin Səudiyyə Ərəbistanından çıxarılmasına dair göstəriş verib", - diplomat yazıb.
Son xəbərlər
01:01
Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" və "Real" qələbə qazanıbFutbol
00:50
Tramp ABŞ-nin İran məsələsində Rusiya və Çinlə əməkdaşlıq etdiyini bildiribDigər ölkələr
00:32
ABŞ Səudiyyə Ərəbistanından bəzi dövlət qulluqçularının təxliyəsini tapşırıbDigər ölkələr
00:07
FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" növbəti oyununda da məğlub olubKomanda
23:57
Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə yaxınlaşdığını bildirib - Əlavə olunubDigər ölkələr
23:55
Azərbaycanla Portuqaliya investisiya imkanlarını müzakirə edibXarici siyasət
23:44
ABŞ Yaxın Şərqdəki səfirlik əməkdaşlarının bir hissəsini təxliyə etməyə hazırlaşırDigər ölkələr
23:44
Rubio hindistanlı milyarder Ambani ilə energetika əməkdaşlığını müzakirə edibDigər ölkələr
23:31
Foto
Leyla Əliyeva Özbəkistan və Türkiyənin birinci xanımları ilə görüşüb - YenilənibXarici siyasət